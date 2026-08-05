 رئيس منظمة الصحة العالمية يصل الكونغو لدعم إجراءات مكافحة فيروس إيبولا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس منظمة الصحة العالمية يصل الكونغو لدعم إجراءات مكافحة فيروس إيبولا

كينشاسا - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 1:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 1:03 م

وصل رئيس منظمة الصحة العالمية إلى الكونغو لدعم الإجراءات التي يتم تكثيفها لإبطاء تفشي فيروس إيبولا الأسرع نموا في العالم، طبقا لما ذكرته المنظمة اليوم الأربعاء، مع وصول حالات الإصابة المؤكدة إلى حوالي 4000 .

ووصل تيدروس أدهانوم جيبريسوس إلى كينشاسا، عاصمة الكونغو، في وقت متأخر من الليلة الماضية ومن المقرر أن يلتقي مع شركاء ورئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي، طبقا لما قاله مكتب المنظمة في البلاد لوكالة أسوشيتد برس(أ ب). وهذه ثاني زيارة له إلى البلاد منذ الإعلان عن التفشي في منتصف مايو.

ووصل عدد حالات الإصابة بالإيبولا 3874 حالة، بما في ذلك 1751 حالة وفاة حتى يوم الاثنين الماضي، وفقا لأحدث البيانات التي نشرتها وزارة الصحة في الكونغو الليلة الماضية.


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