سكرتير عام الأقصر يتابع معدلات إنجاز التصالح على مخالفات البناء

ترأس اللواء عبدالله عاشور، سكرتير عام محافظة الأقصر، لجنة المرور على مراكز ومدن الزينية والأقصر والبياضية؛ لمتابعة سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء.

وشارك في الجولة ممثلو الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة، لمراجعة معدلات الأداء بالمراكز التكنولوجية، والوقوف على مراحل إنجاز طلبات التصالح، وبحث آليات تسريع الإجراءات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الجولة مراجعة التقارير الخاصة بمنظومة المراكز التكنولوجية، ومتابعة نسب الإنجاز بكل مرحلة، إلى جانب حث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تقنين الأوضاع وإنهاء الملفات في أسرع وقت.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر ضرورة تكثيف الجهود لرفع معدلات الإنجاز، مع توعية المواطنين بسرعة استكمال إجراءات التصالح وسداد الرسوم واستيفاء المستندات المطلوبة، مشددًا على أن الطلبات المرفوضة وفق القوانين السابقة يمكن إعادة التقدم بشأنها طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، للاستفادة من التيسيرات المقررة وتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية وإدراج المخالفات ضمن موجات الإزالة.