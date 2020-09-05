إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية

اعتمد مجلس الوزراء بالإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم السبت أن من أبرز اعضاء مجلس إدراة المصرف الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعبدالواحد محمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل ، وأحمد تميم الكتاب نائب رئيس تنفيذي لشؤون الاستراتيجيات لدى شركة أدنوك.

ووفق الوكالة ، يأتي القرار في إطار دعم منظومة العمل الحكومي وتنظيم مجالس الإدارات واللجان في الحكومة الاتحادية في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات.

وأشارت إلى أن القرار يأتي في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها، وبما يدعم منظومة العمل في مصرف الإمارات للتنمية، حيث يختص ، وضمن أهدافه ومهامه، في تنفيذ ودعم المشاريع التنموية في الدولة بما في ذلك دعم المشاريع الصناعية والعقارية والأنشطة الحرفية والزراعية وتمويلها، وبما يضمن تنمية الاقتصاد المعرفي التنافسي واستدامة البنية التحتية المتكاملة.