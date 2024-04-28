الجمارك النمساوية تعثر على 700 ألف يورو نقدا في أمتعة تخص شخصين في مطار فيينا

عثر موظفو الجمارك النمساويون في مطار فيينا على مبلغ إجمالي قدره 700 ألف يورو (750 ألف دولار) نقدا في أمتعة تخص شخصين أبناء عمومة كانا مسافرين إلى إسطنبول، وفقا لما ذكرته وزارة المالية النمساوية اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن تفتيشا أوليا كشف عن وجود مبلغ 320 ألف يورو في حقيبة يد أحد الشخصين. وعندما سئلا عما إذا كانا يحملان أي أموال أخرى، جاءت إجابتهما بالنفي.

وأضافت الوزارة أنه بعد ذلك تم العثور على مبلغ إضافي قدره 380 ألف يورو في أمتعة الشحن التي تخصهما، والتي كان قد تم فحصها بالفعل.

وقال الشخصان إنهما خططا لإنفاق الأموال في تركيا.

وقالت وزارة المالية إنه قد تم مصادرة الأموال والبدء في اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذين الشخصين. وذكر مكتب وزير المالية ماجنوس برونر أن شرط الإفصاح عن الأموال النقدية التي تزيد عن 10 آلاف يورو هدفه مكافحة التحويلات غير القانونية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.