جوتيريش: وقف إطلاق النار بغزة لا يكفي ويجب منح الفلسطينيين دولة

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن وقف إطلاق النار وحده ليس كافيا في غزة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون للفلسطينيين دولة.

وأوضح في تصريح صحفي، الاثنين، من نيويورك، أن وقف إطلاق النار وحده ليس كافيا في غزة، وأن الفلسطينيين مثلهم مثل الإسرائيليين يجب أن تكون لهم دولة يمارسون فيها حقوقهم.

وأشار إلى أن مستوى الدمار والخسائر في الأرواح التي شهدتها غزة "غير مسبوق في التاريخ الحديث".

وأضاف: "إلى جانب المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان غزة، فإن هذا الوضع يمس أبسط مقومات الكرامة الإنسانية".

وتابع: "فكرة أن يتمكن 5 ملايين إنسان من العيش في أرضهم دون أي حقوق على الإطلاق تتعارض تمامًا مع الكرامة الإنسانية والقانون الدولي".

ولفت جوتيريش إلى أن مؤتمرا دوليا حول حل الدولتين سيعقد في الأمم المتحدة بنهاية يوليو الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.