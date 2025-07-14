 سينتيا خليفة تدخل المستشفى بسبب تسمم غذائي خلال إجازتها في لبنان - بوابة الشروق
الإثنين 14 يوليه 2025 10:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟
النتـائـج تصويت

سينتيا خليفة تدخل المستشفى بسبب تسمم غذائي خلال إجازتها في لبنان

حسام جودة
نشر في: الإثنين 14 يوليه 2025 - 10:04 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يوليه 2025 - 10:04 م

تعرضت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لوعكة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات لبنان، بعد إصابتها بنزلة معوية حادة نتيجة تسمم غذائي، بحسب بيان صادر عن مكتبها الإعلامي.

وكانت سينتيا قد أثارت قلق جمهورها بنشر صورة عبر حسابها على "إنستاجرام" من داخل المستشفى، ظهرت خلالها موصولة بالمحاليل الطبية، قبل أن تطمئنهم لاحقًا برسالة تؤكد استقرار حالتها الصحية وتعافيها التدريجي.

وجاءت الأزمة الصحية خلال زيارة قصيرة لعائلتها في لبنان، بعد انشغالها في تصوير مسلسل "ابن النادي" مع الفنان أحمد فهمي، والذي تستكمل تصويره في مصر الأسبوع المقبل.

كما انتهت سينتيا مؤخرًا من تصوير فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال، إلى جانب مشاركتها في أعمال عالمية بهوليوود، بينها "White Mars" مع لوسي هيل، و"Borderline" مع لوسيان لافسكونت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك