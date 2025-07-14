سينتيا خليفة تدخل المستشفى بسبب تسمم غذائي خلال إجازتها في لبنان

تعرضت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة لوعكة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات لبنان، بعد إصابتها بنزلة معوية حادة نتيجة تسمم غذائي، بحسب بيان صادر عن مكتبها الإعلامي.

وكانت سينتيا قد أثارت قلق جمهورها بنشر صورة عبر حسابها على "إنستاجرام" من داخل المستشفى، ظهرت خلالها موصولة بالمحاليل الطبية، قبل أن تطمئنهم لاحقًا برسالة تؤكد استقرار حالتها الصحية وتعافيها التدريجي.

وجاءت الأزمة الصحية خلال زيارة قصيرة لعائلتها في لبنان، بعد انشغالها في تصوير مسلسل "ابن النادي" مع الفنان أحمد فهمي، والذي تستكمل تصويره في مصر الأسبوع المقبل.

كما انتهت سينتيا مؤخرًا من تصوير فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال، إلى جانب مشاركتها في أعمال عالمية بهوليوود، بينها "White Mars" مع لوسي هيل، و"Borderline" مع لوسيان لافسكونت.