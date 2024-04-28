اعتقال صحفيين روسيين بسبب عملهما المزعوم مع جماعة مرتبطة بـ نافالني

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تم حبس صحفيين روسيين يعملان لدى وسائل إعلام غربية في روسيا إحتياطيا بتهم تتعلق بالتطرف ترتبط كذلك بعلاقتهما المزعومة بجماعة أسسها المعارض الروسي البارز الراحل أليكسي نافالني.

وأحد الصحفيين هو مصور عمل أيضا في وكالة أنباء أسوشيتد برس ومقرها الولايات المتحدة. ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، تم اعتقاله في منطقة مورمانسك شمالى روسيا.

وقالت الوكالة إنها "قلقة للغاية" بشأن الاعتقال.

كما اعتقل صحفي آخر كان يعمل أيضا في عدة مؤسسات إخبارية أجنبية في موسكو، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الروسية.

وتتهم السلطات الروسية كلا الصحفيين بالمشاركة في منظمة متطرفة.

ويتردد أنهما قدما مادة لمنشور مرتبط بنافالني، وهو ناقد صريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين توفي في فبراير أثناء احتجازه في مستعمرة عقابية روسية.

وقالت مصادر روسية إنهما قدما مقاطع فيديو لقناة "نافالني لايف" على يوتيوب، المحظورة في روسيا.

وأمرت محكمة روسية باحتجاز الصحفيين احتياطيا أمس السبت، وهو أمر سيسري مبدئيا حتى يونيو تمهيدا لمحاكمتهما.

ومنذ وفاة نافالني وإعادة انتخاب بوتين في مارس، صعدت الدولة الروسية مرة أخرى من قمعها لجماعات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة.

وفى الوقت نفسه ، يتزايد الضغط على وسائل الإعلام الأجنبية التي تقدم تقارير من روسيا.

وألقي القبض أمس الأول الجمعة على موظف في النسخة الروسية من مجلة فوربس للأعمال بتهمة تشويه سمعة الجيش.

كما أن الصحفي الذي صور آخر مقاطع فيديو عن نافالني قبل وفاته محتجز أيضا.