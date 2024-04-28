القناة 12 الإسرائيلية: 30 جنديا من الاحتياط يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح

قالت القناة 12 العبرية، إن 30 جنديًا من الاحتياط رفضوا أوامر الاستعداد لعملية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية؛ بسبب عجزهم عن مواصلة القتال.

وأرسل قائد السرية رسالة إلى جنوده، قائلًا: «لدي عدد لا يحصى من الأصدقاء لم أتحدث معهم منذ ستة أشهر وزوجتي تنهار.. إننا نفعل ذلك (اجتياح رفح) لأنه ضروري».

ووافق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، على خطة لمواصلة الحرب في غزة، بما في ذلك العملية العسكرية المزمعة في مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوب القطاع.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، قوله إن «هاليفي» ناقش الخطة مع قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، وجميع قادة الفرق والألوية في مقر قيادة المنطقة.

من جانبه، قال موقع «والا» العبري، إن رئيس الأركان أقر خلال المناقشة خططا عملياته لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، يوم الأحد، إن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف كيربي لشبكة «إيه.بي.سي» الأمريكية، أن «إسرائيل بدأت في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للرئيس جو بايدن، بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة».

وأصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموترتيش، في وقت سابق اليوم، بيانا موجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره فيه من إلغاء العملية العسكرية في رفح.

وقال سموتريتش في بيان مصور إن «الموافقة على المقترح المصري هو استسلام مذل، ويمنح النصر للنازيين على ظهور مئات جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين سقطوا في المعركة، ويحكم بالإعدام على المحتجزين الذين لم تشملهم الصفقة»، بحسب تعبيره.

وتابع: «إذا قررتم رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر احتلال رفح فورا من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وعودة جميع المحتجزين إلى منازلهم، فإن الحكومة التي ترأسونها لن يكون لها الحق في الوجود».