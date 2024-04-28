أمير رمسيس عن فوز فيلمه «أنف و3 عيون» في مهرجان مالمو: تجربة مفرحة رغم صعوبتها

عبر المخرج أمير رمسيس، عن سعادته بفوز الفيلم المصري «أنف و3 عيون» بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو بالسويد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «أنا وهو هي»، على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، إنّ الفيلم يمثل له تجربة سعيدة للغاية، موضحا أنه حصل من قبل على جائزة الجمهور في نفس المهرجان وذلك عن فيلم حظر تجول.

وأضاف أن «أنف و3 عيون» فيلم رومانسي ما جعل الفوز صعبًا في المهرجان بخلاف فيلم حظر تجول الذي ناقش قضية اجتماعية وبالتالي كان أسهل في أن ينال إعجاب الجمهور السويدي.

وأشار إلى أنَّه لم يضعوا معايير معينة وفقًا للفيلم القديم الذي تم تقديمه من قبل ويحمل الاسم نفسه، موضحا أن تركيزهم كان منصبًا على القصة التي يقدمونها.

ولفت إلى أنَّه أمر طبيعي أن يتم تقديم أكثر من عمل فني لرواية واحدة، باعتبار أن كل طريقة تُقدم بوجهة نظر معينة.

ونوه بأنهم حاولوا تقديم رؤية مختلفة عن رواية إحسان عبدالقدوس، لافتًا إلى أنهم تناولوا العمل من زاوية مختلفة ما ساهم في جذب الجمهور للعمل.

وكانت لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية، قد أعلنت جوائز مسابقة الأفلام الطويلة، في حفل ختام الدورة 14.

ونال فيلم المراهقون جائزة لجنة التحكيم، بينما حصد جائزة أفضل الفيلم المغربي الوثائقي كذب أبيض للمخرجة أسماء المدير، فيما نال جائزة الجمهور فيلم أنف و3 عيون للمخرج أمير رمسيس من بطولة ظافر العابدين.