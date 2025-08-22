فنلندا تستدعي سفير إسرائيل رفضا لمشروع إي 1 بالضفة الغربية

استدعت فنلندا، السفير الإسرائيلي لدى هلسنكي إلى مقر وزارة الخارجية، على خلفية موافقة تل أبيب على مشروع "إي 1" الذي يوسع الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الفنلندية على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية الخميس.

وجاء في البيان: "استدعت وزارة الخارجية السفير الإسرائيلي لدى هلنسكي، للتعبير عن قلقها البالغ إزاء موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية على خطط بناء مستوطنات في المنطقة إي 1 شرقي القدس وخطط الاستيلاء على غزة".

ودعت فنلندا إلى إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق بناء على القانون الدولي.

و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

ويطالب الفلسطينيون بتطبيق القرارات الأممية التي تؤدي إلى قيام دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبإنفاذ قرارات أخرى لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي في القدس ولا بضمها.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.