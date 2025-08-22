إسرائيل تدرس تقليص مياه شمال غزة تمهيدا لتهجير الفلسطينيين جنوبا

قالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس تقليص كميات المياه المخصصة لشمال قطاع غزة، وإصلاح خطّي مياه إلى جنوب القطاع، استعدادا لتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة ضمن خطة احتلال القطاع كاملا.

وذكرت أنه "في إطار استعداد تل أبيب لتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة، تبحث حكومة بنيامين نتنياهو، تقليص كميات المياه التي تنقل إلى شمال غزة، في حين بدأت بإصلاح خطي مياه مباشرين إلى جنوب القطاع".

وبحسب الهيئة الرسمية، تأتي هذه الخطوة بموافقة القيادة السياسية (الحكومة).

كما تأتي وسط استخدام إسرائيل للتعطيش سلاحا في حرب الإبادة الجماعية بغزة، إضافة إلى التجويع وإعاقة دخول المساعدات الإغاثية الكافية إلى القطاع.

ومنذ يناير 2025، تقطع إسرائيل مياه شركة "ميكروت" التي تشكل آخر "المصادر الأساسية التي كانت تغذي محافظات غزة بالمياه"، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال المكتب حينها إن الجيش الإسرائيلي وفي تصعيده لحرب التعطيش، قطع أيضا في 9 مارس 2025 "آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية جنوب مدينة دير البلح (وسط)، ما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة".​​​​​​​