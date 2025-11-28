ألمانيا تجلي الآلاف لإبطال مفعول قنبلتين من الحرب العالمية الثانية

أجلت السلطات في مدينة كولونيا الألمانية نحو 6 آلاف شخص مؤقتا من منازلهم مساء يوم الخميس لإبطال مفعول قنبلتين من الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت المدينة في الساعة 1:20 صباحا (00:20 بتوقيت جرينتش) أنه تم إبطال مفعول كلا القنبلتين غير المنفجرتين بأمان. وتم رفع جميع عمليات إغلاق الطرق وسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم. واستؤنفت خدمات القطارات والترام دون قيود، وتمت إزالة القنابل من الموقع.

وقال متحدث باسم مشغل السكك الحديدية دويتشه بان إنه قبل إبطال مفعول القنبلتين، تم إغلاق خط سكة حديد رئيسي، مما أثر على قطارات المسافات الطويلة والقطارات الإقليمية وقطارات الشحن.

واكتشفت القنبلتان - وهما عبارة عن ذخيرة بريطانية مزودة بصمامات ارتطام - أثناء أعمال استكشافية في كولونيا-جريمبيرجوفن، بجوار مبانٍ سكنية. وتم إنشاء محيط أمان يبلغ 500 متر حول الموقع. وتم نشر حوالي 220 فردا من إدارة الإطفاء ومكتب النظام العام والسلطات الأخرى.





