قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه أصدر تعليماته ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين وإنهاء الحرب، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وخلال زيارته إلى فرقة غزة، أجرى تقييما ووافق خلالها على خطط جيش الاحتلال لاحتلال مدينة غزة.

وأكد في كلمته أن "هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن أمران متلازمان".

واضاف نتنياهو: "جئت إلى مقر القيادة الجنوبية للمصادقة على خطط السيطرة على غزة والقضاء على حماس، وأوعزت ببدء مفاوضات فورية للإفراج عن جميع رهائننا وإنهاء الحرب وفق شروطنا"، بحسب "التلفزيون العربي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو إن حكومته ستواصل السيطرة على غزة "حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة"، مؤكدا أن العملية العسكرية في القطاع "تقترب من نهايتها".

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز أستراليا"، قال نتنياهو إنه "حتى لو وافقت حماس على الاتفاق، فإن إسرائيل ستسيطر على غزة"، بهدف "القضاء على ما تبقى من مخربين وتحقيق الأمن"، وفق تعبيره.