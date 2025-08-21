البحوث الزراعية: نجحنا لأول مرة هذا العام في زراعة القطن المصري بصحراء سيناء

قال الدكتور سامي بدر رئيس بحوث القطن والمشرف على تجاربه بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن المعهد نجح في إنتاج أصناف من القطن تصلح للزراعة في بيئات غير تقليدية، بينها الأراضي الصحراوية في جنوب سيناء، وذلك للمرة الأولى هذا العام، من خلال أصناف مصرية مُحسنة تتحمل الملوحة والتقلبات المناخية.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عبر فضائية «المحور» مساء الخميس، أن المعهد حوّل نتائج أبحاثه إلى توصيات تطبيقية شملت، تهيئة التربة بالأسمدة العضوية والكيميائية، والتحول من الري بالغمر إلى التنقيط، والاعتماد على الطاقة الشمسية، مع دمج التسميد مع مياه الري، بما يخفض كميات الأسمدة ويحسن خواص التربة ويعزز نمو النبات في أجواء الحرارة المرتفعة.

وذكر أن الإنتاجية والجودة هما محصلة التفاعل بين التركيب الوراثي للصنف والظروف البيئية، لافتا إلى إشادة وزير الزراعة بتطبيق تلك التوصيات في المناطق الجديدة.

وأوضح أن معهد بحوث القطن يضم عشرة أقسام إنتاجية وتكنولوجية تعمل ضمن فريق متكامل، ويضطلع قسم «التقييم الإقليمي» بتجارب ميدانية في مختلف المحافظات لانتخاب الأصناف الأنسب لكل بيئة.

ولفت إلى امتداد التجارب على مدى السنوات الماضية، إلى مناطق جديدة منها جلبانة والقنطرة شرق والقنطرة غرب، والوادي الجديد، والضبعة، والتي أثبتت قدرة أصناف القطن المصري على النجاح، لتتحول تلك المواقع إلى مناطق قطنية واعدة مع توسع ملحوظ في المساحات المزروعة.