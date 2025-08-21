صرف صحي الإسكندرية تستقبل أطفال كنيسة العذراء في زيارة تعليمية للتعرف على مراحل تنقية المياه

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أطفال كنيسة السيدة العذراء كوبري الناموس في زيارة تعليمية تهدف إلى تعزيز وعيهم البيئي، ضمن برنامج توعوي متكامل نظمته أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

وخلال الجولة بمحطة التنقية الشرقية، قدّم اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، شرحًا مبسطًا للأطفال عن مراحل تنقية المياه، موضحًا الدور الأساسي الذي تقوم به الشركة في حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة.

وأشار نافع إلى أن نشر الثقافة البيئية بين الأجيال الصغيرة يمثل أولوية، مؤكدًا أن الشركة تعمل باستمرار على تحسين خدماتها والتعامل مع شكاوى المواطنين بشكل فوري، إلى جانب الجهود اليومية التي يبذلها العاملون الميدانيون لضمان جودة الخدمة.

من جانبها، أعربت إدارة الكنيسة عن شكرها للشركة على حفاوة الاستقبال وإتاحة الفرصة للأطفال للتعرف على هذه الجهود الحيوية، مؤكدة أن مثل هذه الزيارات تسهم في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والوعي البيئي لدى النشء.