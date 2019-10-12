أصدر المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد، حكمًا بإحالة أوراق "محمد أ." 65 سنة، سائق توكتوك، مقيم بقرية فرج الكبرى، التابعة لمركز الرياض، لفضيلة المفتي؛ لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه؛ لقتله الطفلة "روضة علي "، لسرقة قرطها الذهبي.

وخطف المتهم الطفلة بغرض سرقة قرطها الذهبي، قبل أن يقوم بالتخلص منها بقتلها خنقًا، وإلقاء جثتها في إحدى الترع حتى لا ينكشف أمره، وتبين أن القاتل ارتكب الواقعة بهدف السرقة بعد أن استدرج المجني عليها إلى جراج مليء بالأجولة والشكائر الفارغة، وربط المجني عليها بالحجارة، حتى لا تطفو الجثة فوق الماء، بعد قتلها.

وتمكن رجال المباحث من كشف غموض الواقعة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالشوارع، حتى توصلوا إلى هوية مرتكب الجريمة، وأمكن رؤيته حال استدراجه للطفلة، وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف بتفاصيل الواقعة أمام الشرطة والنيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.