سفير القاهرة لدى الخرطوم: مصر تمضي قدما في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين

التقى الدكتور الهادي إدريس يحيى، عضو مجلس السيادة السوداني، بالقصر الجمهوري اليوم الأحد، السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان. وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة وأوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.



وأوضح السفير حسام عيسى، في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجالات التنموية والصحية، إلى جانب المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر للمتضررين جراء السيول والفيضانات في السودان، لافتاً إلى الجسر الجوي الذي بدأ وصوله للخرطوم اليوم.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، عبّر سفير جمهورية مصر، عن عزم بلاده للمضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة والمتفق عليها بين البلدين.



وبشأن مبادرات وخطوات الوفاق الجارية بين القوى السياسية على الساحة السودانية، من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر وتطلعات الشعب السوداني، قال السفير المصري إنه نقل لعضو مجلس السيادة، تأييد مصر الكامل لكافة المبادرات السودانية في هذا الصدد، وفي مقدمتها مبادرة تقوية التحالف بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي والتي من المتوقع إعلان نتائجها في القريب العاجل.