تعرف على أبرز أنشطة مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس خلال أغسطس الماضي

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي مليون و32 ألف طن، بإجمالي 40 ألفا و199 عينة.

وأكدت مدير المشروع، أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي، فحص حوالي 630 عينة، بإجمالي 17 ألفا و975 طنا، وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وذكرت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، أن كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم 2023-2024 بلغت حتى الآن حوالي 227 ألفا و900 طن، بإجمالي 11 ألفا و483 عينة، من بينها، 7625 عينة تم فحصها خلال شهر أغسطس، بإجمالي 150 ألفا و982 طنا.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت مدير المشروع، أنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلاً عن مراجعة البيانات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات لكلا من استمارات "سحب عينات تقاوي الكسر المحلي الثلاجات"، استمارات "خروج تقاوي الكسر المحلي للإنبات"؛ استعداداً لبدء شحنها لزراعة العروة الشتوية "العروة التصدرية" للموسم الجديد 2023-2024 .

وأشارت إلى إدخال بيانات 43 ثلاجة المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية خلال شهر أغسطس ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات 113 ثلاجة، كما يتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع.

ولفتت بلابل، إلى تأسيس 8 بيفوتات بمساحة 940 فدانا داخل المناطق الخالية من العفن البني بمحافظات "مرسى مطروح، الوادي الجديد، أسوان"، ورسمهم داخل قاعدة البيانات الجغرافية، كما يتم رصد ومتابعة التغيرات التي تطرأ على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية استعداداً لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد.