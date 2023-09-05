تيك توك يهدئ المخاوف الأمنية الأوروبية ويفتح مركزا جديدا للبيانات في أيرلندا

فتح تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية مركزا جديدا للبيانات في ايرلندا في محاولة لتهدئة المخاوف في أوروبا بشأن كيفية وصول الصين إلى بيانات المستخدمين.

وقالت الشركة اليوم الثلاثاء إن "تيك توك" بدأ نقل البيانات من المستخدمين الأوروبيين إلى الموقع الذي تم إطلاقه مؤخرا.

كما تعمل الشركة على إنشاء مركز بيانات آخر في أيرلندا ومركز آخر في النرويج. ومن المقرر أن يكتمل إنشاء كل المراكز وتبدأ عملها بحلول نهاية 2024. وسيتم نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين وتخزينها هناك بشكل تلقائي.

وكانت الشركة تقوم سابقا بتخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين في سنغافورة وفي الولايات المتحدة.

ويهدف "تيك توك" إلى كسب ثقة أوروبا من خلال ما يسمى بمشروع" كلوفر" والذي يستهدف إظهار أن الوصول إلى البيانات الخاصة للمستخدمين الأوروبيين يتم تنظيمه بشكل صارم وشفاف.