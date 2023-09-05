 الخميس.. مودي يحضر قمتي آسيان-الهند وجنوب آسيا في جاكرتا - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 11:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

الخميس.. مودي يحضر قمتي آسيان-الهند وجنوب آسيا في جاكرتا

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي،
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي،
نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 10:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 10:30 م

من المرجح أن يتم الكشف عن مبادرة جديدة لتعزيز التعاون الأمني البحري بين الهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بعدما يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات قمة مع قادة دول الرابطة التى تضم عشر دول في جاكرتا بعد غد الخميس، حسبما أفادت مصادر مطلعة.  

ويتوجه مودي إلى العاصمة الإندونيسية مساء غد الأربعاء لحضور قمة آسيان-الهند الـ20 وقمة جنوب آسيا الـ18.

وتستضيف إندونيسيا القمتين بصفتها الرئيس الحالي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفقا لوكالة أنباء "برس تراست اوف انديا".

وتعتبر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واحدة من أهم التكتلات في المنطقة وتعد الهند والعديد من الدول الأخرى ومن بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وأستراليا شركاء في الحوار مع الرابطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك