من المرجح أن يتم الكشف عن مبادرة جديدة لتعزيز التعاون الأمني البحري بين الهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بعدما يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات قمة مع قادة دول الرابطة التى تضم عشر دول في جاكرتا بعد غد الخميس، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ويتوجه مودي إلى العاصمة الإندونيسية مساء غد الأربعاء لحضور قمة آسيان-الهند الـ20 وقمة جنوب آسيا الـ18.

وتستضيف إندونيسيا القمتين بصفتها الرئيس الحالي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفقا لوكالة أنباء "برس تراست اوف انديا".

وتعتبر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واحدة من أهم التكتلات في المنطقة وتعد الهند والعديد من الدول الأخرى ومن بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وأستراليا شركاء في الحوار مع الرابطة.