وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ جنوب سيناء موقف المشروعات التنموية

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات في مدن المحافظة المختلفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والشركات المنفذة لتلك المشروعات للإسراع في معدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المخططة، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات في عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء، والتي ستحقق نقلة حضارية لأهالي المحافظة في ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياحية وأثرية ودينية وعالمية.

من جانبه، أشار الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إلى المتابعة المستمرة التي يقوم بها لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض الواقع، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء استعراض استعدادات محافظة جنوب سيناء لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار، وتكثيف جهود تطهير وتنظيف كافة مخرات السيول بمدن المحافظة، بما يساهم في حماية المواطنين والممتلكات من أخطار السيول وضمان سلامة البنية التحتية.

وخلال الاجتماع، تم بحث ما حققته المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك متابعة جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، خاصة قبل انطلاق العام الدراسي.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء بجهود محافظة جنوب سيناء للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإقامة المعارض والمنافذ في جميع مدن المحافظة استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في هذا الشأن.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى إقامة عدد من معارض "أهلاً مدارس" في عدد من المدن لتوفير كافة مستلزمات المدارس من زي مدرسي وحقائب وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع للتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء جهود المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة بسهولة ويسر، والاستفادة من التحول الرقمي في جميع المدن، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا أبناء جنوب سيناء.