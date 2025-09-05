أول رد إسرائيلي على فيديو الرهائن: بن غفير يدعو للاحتلال الشامل ولابيد يطالب بالعودة للمفاوضات

علق وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الفيديو الذي بثته حركة حماس لمحتجزين إسرائيليين بالقول: "الرد المطلوب على حماس يكون باحتلال كامل وسحق شامل للقطاع وتشجيع هائل للهجرة".

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال: رسالة الحياة التي نُشرت هذا الصباح تُذكّرنا مرّة أخرى بضرورة عودة إسرائيل إلى المفاوضات لإعادة الرهائن ومحاولة إبرام اتفاق"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "علينا بذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى ديارهم. نُعزّي عائلاتهم، لستم وحدكم، نحن معكم".

وفي وقت سابق، نشرت حركة حماس، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا لاثنين من الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، يدعوان فيه إلى التحرك من أجل وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.

ويظهر الفيديو، الذي تزيد مدته على 3 دقائق ونصف الدقيقة وجاء بعنوان "الوقت ينفد"، محتجز إسرائيلي في سيارة تجول بين مبان مدمرة، ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باللغة العبرية، عدم تنفيذ الهجوم العسكري المخطط له للسيطرة على مدينة غزة.