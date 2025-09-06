بيلاروس تعتقل راهبا بولنديا للاشتباه في قيامه بالتجسس

اعتقلت بيلاروس راهبا بولنديا للاشتباه في قيامه بالتجسس، في أحدث تصعيد ضمن مواجهتها المستمرة منذ فترة طويلة مع جارتها العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت السلطات في بيلاروس، أمس الخميس، إنه تم اعتقال جريجورز جافيل، البالغ من العمر27 عاما، في بلدة ليبيل، الواقعة شمال غرب منيسك، عاصمة بيلاروس، للاشتباه في حصوله على وثائق حساسة تتعلق بتدريبات عسكرية تشارك فيها روسيا، ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.

وبث التلفزيون الرسمي في بيلاروس، أمس الخميس، ما قال إنها لقطات لاعتقال جافيل.

وتظهر اللقطات المواطن البولندي وهو يسلم ضباطا يرتدون الزي العسكري نسخة من وثيقة كُتبت عليها عبارة "سري". ويشير عنوان الوثيقة إلى أنها تتعلق بتدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروس من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة المقبل.

ووصف ياتسيك دوبرجينسكي، المتحدث باسم أجهزة الاستخبارات في بولندا، احتجاز جافيل بأنه "استفزاز آخر من جانب نظام رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو".

وقال دوبرجينسكي، في منشور على منصة إكس أمس الخميس: "أجهزة الاستخبارات البولندية لا تستخدم الرهبان لجمع معلومات عن تدريبات عسكرية."