أسعار الغاز في أوروبا تتراجع متأثرة باستئناف الإمدادات الروسية لإيطاليا عبر النمسا

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بعدما أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" استئناف إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن أسعار العقود الآجلة المرجعية للغاز انخفضت بنسبة 3.1%، متراجعة عن مكاسب أولية حققتها.

وقالت "جازبروم"، اليوم، عبر قناتها على موقع "تليجرام"، إنها "تمكنت بالتعاون مع المشترين الإيطاليين من إيجاد حل" وسط تغييرات تنظيمية في النمسا في نهاية سبتمبر تسببت في توقف الإمدادات إلى إيطاليا.

كانت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة قد أعربت في وقت سابق عن استعددادها للتخلى عن ضمانات كي تكون النمسا مستعدة للسماح بشحن الغاز إلى إيطاليا.

وأعلنت "جازبروم" في نهاية الأسبوع أنها ستقطع شحنات الغاز إلى إيطاليا، مشيرة إلى ضمانات أمنية بقيمة 20 مليون يورو (19.8 مليون دولار) لم يعد بالإمكان تحويلها، وهو ما دفع "إيني" إلى البحث عن طرق أخرى لتوفير التمويل اللازم.

وقالت "إيني" إنه لا توجد "أي أسباب جيوسياسية على الإطلاق" وراء تعطل الشحن. وأشارت إلى أن الأسباب كانت تتعلق على الأغلب بالقدرة على السداد باليورو أو الروبل.

ومع ذلك، تكثر المخاطر بشأن الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت الشركة المشغلة لخطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" المعطلة، في وقت متأخر أمس، إنها لم تتمكن من فحص الأنابيب لأنها لم تتلق التصاريح التي طلبت الحصول عليها في وقت سابق، مما يشير إلى احتمال أن العملية ستستغرق وقتا طويلا.