فسر كريم الدبيس لاعب سيراميكا كليوباترا الجديد، سبب ترك الأهلي والانتقال إلى سيراميكا في الموسم الحالي.

وقال الدبيس في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "الخروج معارًا كانت خطوة أحتاجها للعب أكثر وللانضمام للمنتخب".

وأضاف: "بعد كأس العالم للأندية تحدثت مع محمد يوسف وريبيرو أن ألعب كثيرا في الموسم الجديد، من الصعب أن تطلب من المدرب أن تلعب كثيرا، ريبيرو قال لي لن أضمن لك اللعب بنسبة كبيرة المباريات، طلبت منه الخروج معارا ودعمني".

وأوضح: "طلبت مع كولر الخروج معارًا، وكان رده الرفض لأنه يحتاجني وبعد ذلك لم ألعب وكان يراوغني كثيرا، لكن ريبيرو كان صريحا معي".

وأنهى: "كولر قال لي قبل الكثير من المباريات إنني سألعب ثم أجد نفسي خارج التشكيل".