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كشف المتحدث الإعلامي لعملية «الفارس الشهم» شريف النيرب، عن تفاصيل مشروع إمداد خط المياه المحلاة الإماراتي من مصر إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

وقال خلال تصريحات لفضائية «الغد»، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يتضمن تنفيذ خط مياه بطول 6.7 كيلومتر من مصر إلى غزة، مشددًا على أهميته في ظل الأزمة المائية الحقيقية التي يعيشها سكان القطاع.

وأكد أن «توفير المياه الصالحة للشرب في مواصي رفح ومواصي خانيونس، سيخفف العبء المائي عن محافظات الوسطى وعن البلديات».

وأضاف: «هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات؛ لأن المياه حياة، والمياه الصالحة للشرب غير متوفرة في غزة، كما أن الخط سيكون له انعكاس كبير على مستوى تقديم الخدمة المائية».

وثمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات لمساعدة أهل غزة، مؤكدًا أنها «تعبر عن قيم الإمارات الحقيقية والدائمة والراسخة الداعمة للعمل الإنساني».

وأوضح أن «الإمارات أنشأت 6 محطات مياه صالحة للشرب جنوب قطاع غزة، إضافة إلى خطوط إمداد مياه من الجانب المصري إلى رفح الفلسطينية».

وأشار إلى «تقديم صهاريج وخزانات المياه لمصلحة بلدية الساحل؛ لتوفير مياه الشرب اللازمة للمواطنين والنازحين، وحفر الآبار البدائية، والآبار الصالحة للاستخدام، وإصلاح الآبار التي تهالكت بفعل انهيار البنية التحتية في غزة».