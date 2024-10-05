مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب: نجحنا في بناء جسر من الثقة بين الدولة ومتلقي الخدمة

قالت الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية تعد مشروعًا قوميًا، وترد على احتياجات المواطنين وتملء فراغًا موجودًا منذ عقود.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحقيقة» على قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن من الأشياء الهامة التي نجحت فيها الأكاديمية منذ إنشائها هو بناء جسر من الثقة بين الدولة ومتلقي الخدمة، خاصة إذا كان من غير العاملين من الدولة، وهذا كان أولى التحديات.

وتابعت: «إذا عدنا للذاكرة لقبل 2011 سنجد أن أأسباب 2011 هو انعدام الثقة عدم وجود جسر صحيح وبناء بين الإرادة التي يمثلها فئة الشباب».

وأشارت إلى أنه لكن لم يكن هناك ثقة أو مصداقية، وبالرغم من وجود وعود كثيرة ومبادرات كثيرة تتم ومع ذلك لم يحصل الشباب على ما يريدونه، ومن حقهم أن يريدوا وأن يكون لديهم أحلام، وليس لدي تفسير في لماذا قبل 2014 لم يتم استغلال الثروة الأهم في مصر.