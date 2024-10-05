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يختتم محمد صلاح، لاعب ليفربول، مساء اليوم السبت مبارياته مع فريقه في بطولة الدوري الإنجليزي بمواجهة كريستال بالاس.

ويلعب ليفربول مع كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول هذه المباراة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، ولا سبيل أمامه إلا الفوز من أجل استمرار ملاحقة مانشستر سيتي وأرسنال له في المركز الثاني والثالث برصيد 14 نقطة.

وستكون هذه المباراة الأخيرة لصلاح مع ليفربول قبل فترة التوقف الدولي والتي سينضم خلالها لمعسكر منتخب مصر القادم والذي يستعد لمواجهة موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا.

إذ ينهي النجم الدولي المصري مباراته مع كريستال بالاس ومن ثم ينضم إلى معسكر منتخب مصر يوم الإثنين القادم.

ويلعب منتخب مصر مع موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وسبق وانتصر منتخب مصر في مباراتي الجولة الأولى والثانية على الرأس الأخض (3-0) وبوتسوانا (4-0).