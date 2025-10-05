أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و115 ألفا و250 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و115 ألفا و250 فردا، من بينهم 870 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11230 دبابة، منها 4 دبابات أمس السبت، و23299 مركبة قتالية مدرعة، و33446 نظام مدفعية، و1516 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1222 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 427 طائرة حربية، و346 مروحية، و66863 طائرة مسيرة، و3803 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و63433 من المركبات وخزانات الوقود، و3971 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.