موقع أكسيوس الأمريكي: ترامب وبخ نتنياهو بألفاظ نابية لتشاؤمه إزاء خطة غزة

ذكر موقع أكسيوس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبّخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، مستخدما ألفاظا نابية، بعد أن أبدى الأخير تشاؤمه إزاء موافقة حركة حماس، على صفقة تبادل الأسرى في غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، لم يسمّهم، أن ترامب، اتصل بنتنياهو، بعد إعلانه أن حماس، قبلت صفقة تبادل الأسرى، لكنها طلبت إجراء مفاوضات بشأن بنود أخرى.

ووفقًا لمصادر الموقع، قال نتنياهو، لترامب، إن ردّ حماس لا يحمل أي معنى ولا يستحق الاحتفال، ما أثار غضب الرئيس الأمريكي الذي ردّ عليه بحدة وألفاظ نابية قائلاً: "اللعنة، لماذا أنت سلبي هكذا دائما؟!"

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن هذا الرد من ترامب يُظهر إصراره على إقناع نتنياهو، بوقف الهجمات في حال وافقت حماس على التوصل إلى اتفاق.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن نتنياهو، يسعى للتنسيق مع واشنطن حتى لا يتكوّن انطباع بأن ردّ حماس كان "إيجابيًا"، في حين كان ترامب، يرى الأمور من منظور معاكس تمامًا.

ومساء السبت، أعلنت مصر، استضافة وفدين من إسرائيل وحماس، الاثنين المقبل، لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة الرئيس الأمريكي، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، وفق بيان لوزارة خارجيتها.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن ترامب، خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض، الاثنين الماضي، أعلن نتنياهو "دعم خطة ترامب"، معتبرا أنها "تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب".

ومساء الجمعة، قالت حماس، في بيان، إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

كما جددت موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني، واستنادا إلى الدعم العربي والإسلامي.

لكن حماس، أكدت أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب سُتناقش في إطار فلسطيني.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم نحو 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و139 شهيدا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.