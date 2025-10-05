فليك: برشلونة سيعود بقوة بعد التوقف الدولي

تحدث الألماني، هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، الإسباني، عقب الهزيمة التي تعرض لها على يد إشبيلية، بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2025/2024.

وقال هانز فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مع هذه الهزيمة والمشاعر التي نشعر بها، من المهم أنه عندما نعود بعد التوقف، أن نقاتل من أجل كل لقب، سواء الدوري أو الكأس أو غيرها، هذا هو ما نريده".

وأضاف: "نحن فريق جيد، اللاعبون سيردون بقوة وسنعود، ارفعوا رؤوسكم، ولننطلق".

وتحدث فليك عن فشل فريقه في السيطرة على الكرة خلال الشوط الأول قائلاً: "هدفنا هو السيطرة على الكرة والاستحواذ عليها، في الشوط الأول لم يحدث ذلك، وهناك العديد من الأسباب، يجب أن أكون مشاركًا في هذا الأمر، وأريد أن أكون مشاركًا، لأرى كيف يمكنني تحليل ذلك".

وأشار المدرب الألماني إلى تأثير غياب بعض اللاعبين الأساسيين، موضحًا: "بعد التوقف الدولي، سنستعيد لاعبين مهمين، ومن المهم أن يعود الجميع إلى أفضل مستوياتهم."

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرًا عن طريق أليكسيس سانشيز في الدقيقة 13، قبل أن يعزّز ريميرو النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 36، وسط تراجع واضح في أداء برشلونة.

وتمكن برشلونة من تقليص الفارق عبر لاعبه ماركوس راشفورد، إلا أن آمال العودة تعرضت لضربة قوية بعد إهدار روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء، ليعود إشبيلية ويسجل الهدف الثالث عبر كارمونا، قبل أن يختتم آدمز الأهداف في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع إشبيلية رصيده إلى 13 نقطة ليصعد إلى المركز السادس في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 19 نقطة، محافظًا على المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 21 نقطة.