رابطة الأندية تعدل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء قرار الرابطة بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب الأهلي أمام مستضيفه إيجل نوار بطل بوروندي يوم 17 من أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32.

وعدلت الرابطة موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لتقام يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري بدلًا من إقامتها يوم الثلاثاء 21 من الشهر ذاته.

وأوضحت الرابطة أن المباراة ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وفاز الأهلي أمس، السبت، على كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من الدوري 4-2، بينما تغلب الاتحاد على المقاولون العرب 2-1 في الجولة ذاتها.

ويتقاسم الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة مع الزمالك والمصري، مع مباراة أقل للأهلي، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر، برصيد 8 نقاط.