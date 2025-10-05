 مقتل 11 شخصا جراء انهيارات أرضية في نيبال - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 12:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

مقتل 11 شخصا جراء انهيارات أرضية في نيبال

كاتماندو - (أ ب) (د ب أ)
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 10:26 ص | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 10:26 ص

ذكر مسئولون أن انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة اجتاحت قريتين على الأقل في الجبال الشرقية من نيبال اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وفقدان شخص آخر.

وقال بهولاناث جوراجاي، مساعد المسئول الإداري لمنطقة إيلام إن ستة أشخاص من نفس الأسرة لقوا حتفهم عندما سحق انهيار أرضي منزلهم، عندما كانوا نائمين في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، كما قتل خمسة أشخاص في قرية مجاورة في انهيار أرضي منفصل.

وأضاف أن هناك أيضا تقارير عن حدوث انهيارات أرضية في قرى أخرى في المنطقة الجبلية وأن جهود إنقاذ تجرى لمساعدة الأشخاص المحتاجين.

وعرقل هطول الأمطار جهود الوصول إلى القرى وجرفت الانهيارات الأرضية العديد من الطرق أو أغلقتها. وقال جوراجاي إن هناك حاجة إلى مروحيات من الحكومة المركزية لنقل الأشخاص الذين يحتاجون إلى عمليات إخلاء طبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك