قناة إسرائيلية تكشف الآلية المحتملة لحفظ الأمن في غزة بعد إنسحاب إسرائيل

نقلت قناة i24NEWS الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني مقرب من حماس أنه بعد إنسحاب إسرائيل من غزة سيبدأ تسيير دوريات في القطاع من قبل قوات الأمن الفلسطينية التي تم تدريبها في مصر والأردن.

وقال المصدر إن "حماس" تلقت ضمانات بأن إسرائيل لن تتجاهل ضرورة الانسحاب من القطاع، وأضاف أنه مع بدء الانسحاب الإسرائيلي، سيدخل القطاع على ثلاث مراحل 5000 عنصر من عناصر الأمن الفلسطيني، الذين تدربوا في مصر خلال الأشهر الأخيرة.



في الوقت نفسه، سيواصل آلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية تدريبهم في الأردن استعدادا لدخولهم القطاع بموجب الاتفاق.

وحسب المصدر، ستعمل قوات الأمن هذه تحت إشراف وإدارة لجنة إدارة غزة التي ستضم 15 تكنوقراطيا فلسطينيا، والذين سيعملون تحت إشراف مجلس إدارة غزة، الذي سيرأسه توني بلير، والذي سيعمل بدوره في إطار التفويض الممنوح له من قبل مجلس الحكم، الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووأشار المصدر إلى أنه في مرحلة ما ستتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.

وفي وقت سابق قال المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان وليد كيلاني تعليقا على مسألة إدارة قطاع غزة، إن "جميع الفلسطينيين، ومن ضمنهم حركة حماس، يقررون من يحكم قطاع غزة، أما مستقبل الدولة الفلسطينية وخروج قادة "حماس" من غزة، فهذا شأن يقرره الشعب الفلسطيني وجميع الفصائل".

وأضاف أن "الفلسطينيين قادرون على حكم أنفسهم بأنفسهم"، مشددا على ضرورة "تشكيل هيئة مدنية مستقلة لإدارة القطاع، استنادا إلى الاتفاق الوطني الفلسطيني وفق اتفاق بكين واتفاق القاهرة، وذلك عبر تكليف إدارة من التكنوقراط لتسيير شؤون القطاع".