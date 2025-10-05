التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للغش التجاري بالتعاون مع الجهات الرقابية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس أولويات الوزارة، لما يمثله من خطورة على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المستهلكين أو التلاعب بجودة السلع.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير، اليوم، لمتابعة جهود الوزارة في إحكام الرقابة على الأسواق، بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والسيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركات القابضة.

وشدد فاروق على وجود تنسيق كامل بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية المشتركة ستُكثف خلال الفترة المقبلة لمواجهة أي ممارسات تجارية غير قانونية.

واستعرض الاجتماع آليات تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتشديد العقوبات على المخالفين، فضلًا عن تطوير آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

كما وجه الوزير بإطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن السلع المغشوشة، مؤكدًا أن وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري، وأن التعاون بين الأجهزة الرقابية والجمهور يضمن استقرار الأسواق وحماية المواطنين.