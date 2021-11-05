عميد كلية الدراسات الإفريقية: تحذيرات غرق الإسكندرية ليست مفاجئة

قال الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية، إن تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من غرق الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية ليست مفاجأة بل كانت متداولة منذ سنوات عدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ ما تمّ ذكره حول تأثر الإسكندرية حال ارتفاع حرارة الكوكب سيناريوهات يضعها العلماء.

وأوضح أنّ جميع المدن الساحلية في العالم معرضة للخطر إذا ارتفع منسوب سطح البحر واحدًا مترًا، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب وذوبان الجليد وغيرها من الكوارث.

وأشار إلى أنّ هناك توقعات لارتفاع درجة حرارة الكوكب 4 درجات بحلول 2100، مشيرا إلى أن الدول العظمى المسئولة عن التلوث المناخي لا تتأثر كثيرا بالتغيرات المناخية، في حين أن الدول النامية التي لم ترتكب أخطاء جسيمة في تلوث المناخ هي من تتأثر بشكل مباشر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد تحدث عن اختفاء مدن بأكملها منها مدينة الإسكندرية إذا ارتفعت درجات الحرارة بـ4 درجات.

تصريحات جونسون جاءت بكلمة له خلال مؤتمر المناخ في جلاسكو، حيث قال: "نحن نعلم ما يخبرنا به العلماء وتعلمنا ألا نتجاهلهم.. 4 درجات ونقول وداعا لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية شانغهاي، جميعها ستغرق تحت المياه وكلما فشلنا أكثر بالتعامل ازداد الأمر سوءا".