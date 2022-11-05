حرص الملك توبو السادس، ملك تونجا، وزوجته، على زيارة منطقة أهرامات الجيزة، وذلك على هامش زيارته لمصر لحضور مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop27) بشرم الشيخ.

وكان في استقبال الملك وقرينته أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية.

وقال أشرف محي الدين إن الزيارة شملت زيارة الهرم الأكبر للملك خوفو حيث استمع الضيوف لشرح عن تاريخ المنطقة الأثرية ككل وكذلك تاريخ الهرم الأكبر وطريقة بنائه، حيث أبدي ملك تونجا انبهاره من ضخامة الهرم وحجم أحجاره، كما شملت الزيارة كذلك منطقة البانوراما وتمثال أبوالهول والذي أعرب ملك تونجا عن سعادته برؤية هذا التمثال الضخم.

وفي نهاية الزيارة حرص الضيوف على التقاط الص ور التذكارية بالمنطقة معربين عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة.