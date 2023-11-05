جيش الاحتلال عن أعنف ليالي الحرب على غزة: نهاجم بقوة عظيمة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنّ قواتهم تهاجم قطاع غزة الليلة بما سماها «قوة عظيمة».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن حركة تستخدم المساعدات الإنسانية التي يتم تخصيصها للمستشفيات، مدعيا أنها تستهدف أن يكون لديها بنى تحتية في المستشفيات.



وأشار إلى أن جيش الاحتلال سيواصل كشف ما سمّاه إرهاب حماس أمام العالم، زاعما أن الحركة الفلسطينية تستخدم المواطنين الفلسطينيين دروعا بشرية.



وأشار المتحدث العسكري، إلى أن الحصار المفروض حاليا على غزة مرحلة هامة من أجل تفكيك حماس.



وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي يتحدث بعد وقت قليل من شن جيش الاحتلال غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، وتحديدا في مناطق الشمال والشمال الغربي.



وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات غير مسبوقة تُقدر بعشرات الغارات في غضون بضع دقائق فقط على مدينة غزة.



والمناطق التي كثّف فيها جيش الاحتلال غاراته على غزة، هي نفسها المناطق التي فشل جيش الاحتلال عن التقدم فيها بريا بعدما واجه مقاومة شرسة من قِبل فصائل المقاومة الفلسطينية، لدرجة أنه اضطر للتراجع في مناطق شمال غربي القطاع.



وتركزت الغارات الإسرائيلية على مناطق الزيتون والصبرة وتل الهوى جنوبي مدينة غزة، بجانب مناطق غربي المدينة وتحديدا شمالي مخيم الشاطئ.



وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الثلاثين على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل، و2550 سيدة.