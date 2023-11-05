عمرو موسى يدعو الجامعة العربية لتقديم تصريح وزير النووي الإسرائيلي إلى مجلس الأمن

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن ما صرَّح به أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية من الدعوة إلى استخدام السلاح النووي لإخضاع غزة وحماس، هو أول اعتراف لأحد كبار المسئولين بإسرائيل بامتلاك إسرائيل للسلاح النووي.

وأضاف موسى، في منشور عبر موقع فيسبوك، أن تصريح الوزير الإسرائيلي، يطرح إمكانية التهديد بالسلاح النووي؛ بل يقترح على الحكومة المتطرفة القائمة استخدامه.

ودعا موسى، الجامعة العربية لتسجيل التصريح وإبلاغه حرفيا ورسميا إلى أمين عام الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التطور الخطير لدى الأجهزة المختصة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح؛ وفي مواجهة احتمالات تفجر نووي تقدم عليه حكومة إسرائيل المتطرفة.

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قد لوح بإمكانية استخدام السلاح النووي في قطاع غزة، كأحد خيارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حربه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

ورد إلياهو لدى سؤاله في مقابلة إذاعية عن خيار القصف النووي، قائلا: "هذا هو أحد الخيارات".