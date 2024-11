قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إنه من المُرَّجح ألا تعرف نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الليلة.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس، مساء الثلاثاء، إن فرز كل الأصوات في انتخابات 2020 استغرق عدة أيام، وبالتالي من المُرجح ألا تُعرف نتيجة الانتخابات الليلة.

وأضاف أن آلاف العاملين في تنظيم الانتخابات يواصلون عملهم في مختلف أنحاء البلاد بجد، داعيًّا للتعبير عن احترامهم وتوجيه الشكر لهم.

It took several days to count every ballot in 2020, and it’s very likely we won’t know the outcome tonight either. So please keep a few things in mind as you make your voice heard today:



– Thousands of election workers around the country are working hard today. Respect them.…