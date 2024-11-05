قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إنه من المُرَّجح ألا تعرف نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الليلة.
وكتب عبر حسابه على منصة إكس، مساء الثلاثاء، إن فرز كل الأصوات في انتخابات 2020 استغرق عدة أيام، وبالتالي من المُرجح ألا تُعرف نتيجة الانتخابات الليلة.
وأضاف أن آلاف العاملين في تنظيم الانتخابات يواصلون عملهم في مختلف أنحاء البلاد بجد، داعيًّا للتعبير عن احترامهم وتوجيه الشكر لهم.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء الولايات المتحدة، صباح الثلاثاء، ليختار الناخبون المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، لكي يكون رئيسا لبلادهم خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
ويرتقب أن يدلي نحو 240 مليون شخص يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.