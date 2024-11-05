 انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. باراك أوباما: من المرجح ألا نعرف النتيجة الليلة - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. باراك أوباما: من المرجح ألا نعرف النتيجة الليلة


نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 11:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 11:23 م

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إنه من المُرَّجح ألا تعرف نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الليلة.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس، مساء الثلاثاء، إن فرز كل الأصوات في انتخابات 2020 استغرق عدة أيام، وبالتالي من المُرجح ألا تُعرف نتيجة الانتخابات الليلة.

وأضاف أن آلاف العاملين في تنظيم الانتخابات يواصلون عملهم في مختلف أنحاء البلاد بجد، داعيًّا للتعبير عن احترامهم وتوجيه الشكر لهم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء الولايات المتحدة، صباح الثلاثاء، ليختار الناخبون المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، لكي يكون رئيسا لبلادهم خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ويرتقب أن يدلي نحو 240 مليون شخص يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك