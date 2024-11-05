نشر ائتلاف من 51 مدعياً عاماً من شتى الولايات والأراضي الأمريكية بياناً، اليوم الثلاثاء، يحث فيه الناس على التزام السلمية، مدينين – استباقياً – "أي أعمال عنف مرتبطة بالنتائج (في انتخابات الرئاسة).

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال المدعون، إن الانتقال السلمي للسلطة يعد أكبر اختبار لسيادة القانون، وهو تقليد يقبع في صميم استقرار الأمة الأمريكية.

وأضافوا: "بصفتنا مدعين عامين، نؤكد التزامنا بحماية مجتمعاتنا ودعم المبادئ الديمقراطية التي نخدمها".

كما دعوا "كل أمريكي للتصويت والمشاركة في المسار المدني، وقبل كل شيء، احترام نزاهة العملية الديمقراطية"، بحسب بيانهم.

وشددوا على أنه "لا مكان للعنف في العملية الديمقراطية، سنمارس سلطتنا بتطبيق القانون على أي أعمال غير قانونية تهددها".