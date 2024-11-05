نيويورك تايمز: إيلون ماسك سيقضي ليلة الانتخابات بجانب ترامب بمقر إقامته

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قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك، سيتابع نتائج الانتخابات الرئاسية بولاية فلوريدا مع المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة على جدول ماسك، أن الأخير الذي حضر بعض التجمعات الانتخابية للمرشح الجمهوري طوال العملية الانتخابية، سيقضي ليلة الانتخابات في مارالاجو، مقر إقامة ترامب بفلوريدا.

وأضافت أن ترامب سينظم حفلا في مجمع مارالاجو الخاص به ليلة الانتخابات بحضور ضيوف خاصين وأنه سيشاهد نتائج الانتخابات من هناك.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تتابع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ليلة الانتخابات النتائج بجامعة هوارد بالعاصمة واشنطن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، باشر ملايين الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة بين المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس، والجمهوري دونالد ترامب.

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.

ويحتاج أحد المرشحين إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي ليعلن الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، ويؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير 2025.