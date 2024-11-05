لافروف: روسيا مستعدة لحوار عادل مع الولايات المتحدة

أعلن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن بلاده مستعدة لحوار متكافئ مع الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال لافروف، في تصريح، اليوم الثلاثاء، لوكالة سبوتنيك: "إن موقفنا، معروف جيدا: نحن مستعدون لإجراء حوار عادل إذا أظهر الجانب الأمريكي نوايا جدية للتفاوض، على أساس الاعتراف بالمصالح الوطنية الروسية ومبدأ المعاملة بالمثل".

وأضاف، أن "المسئولية الخاصة للبلدين توجب الحاجة إلى الاتصالات الدبلوماسية".

من ناحية أخرى، حذر لافروف حلف شمال الأطلسي الناتو من قيامه أو قيام الدول الأعضاء فيه، بإجراءات عدوانية ضد بلاده، حيث سيكون الرد كافيا.

وقال: "لا ينبغي أن يخطئ خصومنا، في حالة قيام الناتو، أو الدول الأعضاء بإجراءات عدوانية ضد بلدنا، فسيتم اتخاذ إجراءات مناسبة للرد بما يتوافق تماما مع حق روسيا السيادي في الدفاع عن النفس، واستخدام أي وسيلة لضمان أمنها، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار لافروف، إلى أن موسكو لا يمكنها إلا أن تأخذ في الاعتبار أن "الناتو لم يخف سياسته العدوانية تجاه روسيا لفترة طويلة".

وشدد على أنه إذا استخدمت أوكرانيا الأسلحة الغربية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية، فإن "هذا سيعني أنه ليس أوكرانيا فحسب، بل أيضا دول الناتو في حالة حرب مع روسيا بالفعل بشكل علني".