مستشفى دمياط العام يتسلم أول جهاز لقياس الهيموجلوبين السكري في مستشفيات المحافظة

شهد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، استلام مستشفى دمياط العام لجهازين حديثين للتحليل الطبي بتكلفة إجمالية بلغت 3.2 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محمد بدران في بيان له اليوم، أن هذه الأجهزة ستسهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتم تزويد المستشفى بجهاز تحليل كيمياء الدم الأوتوماتيكي، الذي يمكنه إجراء 350 اختبارًا في الساعة، تشمل تحاليل وظائف الكبد والكلى ودهون الدم، بالإضافة إلى تحاليل السكر وعينات السيرولوجي والمعادن، مما يضمن سرعة ودقة النتائج.

كما تم توريد جهاز قياس نسبة الهيموجلوبين السكري، وهو الأول من نوعه في مستشفيات وزارة الصحة بدمياط، لتحسين خدمات المتابعة لمرضى السكري وتقديم رعاية صحية متميزة لهم. وجاء تسليم الجهاز بحضور الدكتور محمد اللبان، مدير المستشفى، والدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سارة العوضي، مديرة المكتب الفني بالمديرية.