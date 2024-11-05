 حماة الوطن: قانون الإجراءات الجنائية مميز.. ونحرز خطوات جيدة بملف الحقوق والحريات - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 2:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حماة الوطن: قانون الإجراءات الجنائية مميز.. ونحرز خطوات جيدة بملف الحقوق والحريات

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 1:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 1:37 ص

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أعدت مسودته من قبل لجنة عملت لمدة 14 شهرًا، مشكلة من 30% من نواب البرلمان بمختلف توجهاتهم، و70% من الجهات ذات الصلة.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الإثنين، إلى تمثيل معظم الوزارات ذات الصلة، ونقابة المحامين، في اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة كاملة على مدار 14 شهرًا.
وأوضح أن القانون سيعرض على الجلسة العامة للتصويت النهائي لإصداره، واصفا مشروع القانون بـ «المميز جدًا».
وأضاف أن «مصر تخطو خطوات جيدة جدا في ملف الحقوق والحريات» منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد هذه الثوابت، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر؛ تغيير مسمى السجون إلى مراكز تأهيل.
ولفت إلى تقديم الحزب لطلبي إحاطة الأسبوع الماضي؛ الأول يتعلق بالتعامل مع صندوق النقد الدولي، وضرورة تخفيف الأعباء على المواطنين بعد توجيهات الرئيس السيسي، والثاني يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، والصعوبات التي واجهها بعض المستثمرين في تنفيذ خطابات التخصيص بالفائدة المخفضة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك