سمير فرج: آبي أحمد بيدعي ربنا ترامب ماينجحش بسبب اتفاق سد النهضة

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن الأمريكيين العرب سيصوتون للرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ لأن لديهم أملا في انتخابه؛ نظرًا لتصريحه بأنه سيوقف الحرب على غزة من اليوم الأول.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تتحمل عبء سياسات الرئيس الحالي بايدن، الذي فشل في وقف الحرب بعد مرور أكثر من عام.

وذكر أن هناك شخصين في العالم يتمنيان عدم فوز ترامب؛ أحدهما الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي يصفه ترامب بأنه «أشطر بائع»، ويتهمه بأخذ الأموال الأمريكية، في ظل رغبة ترامب المعلنة في وقف هذا الدعم.

وأوضح أن الشخصية الثانية رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وذلك بسبب انسحاب إثيوبيا من جلسة التوقيع النهائي على اتفاقية ملزمة لسد النهضة في واشنطن، بعد علمه بخسارة ترامب الانتخابات وفوز جو بايدن حينها، معقبا:« آبي أحمد قاعد بيدعي في الكنيسة ونفسه ترامب ماينجحش».

ويتوجه الناخبون الأمريكيون اليوم الثلاثاء، الخامس من نوفمبر، إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس المقبل، على أن تغلق مراكز الاقتراح صباح يوم الأربعاء.

واعتاد المقترعون على معرفة من هو الرئيس المقبل ليلة يوم الاقتراع، أو في أبعد تقدير في الساعات الأولى من اليوم التالي، على أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب يوم الإثنين 20 يناير 2025.