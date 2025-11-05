تركيا: على تنظيم بي كي كي وأذرعه إنهاء أنشطتهم فورا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إنه يتوجب على تنظيم "بي كي كي" وأذرعه وجماعاته المرتبطة به أن ينهوا "أنشطتهم الإرهابية" داخل البلاد وخارجها فورا، وأن يُسلّموا أسلحتهم بالكامل في أقرب وقت ودون شروط.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثامنة من فعالية "لقاءات قونيا لمورّدي الصناعات الدفاعية"، التي نظمها مجلس صناعات قونيا بدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، الأربعاء.

وأضاف جولر أن قرار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بحل نفسه وإعلانه في 26 أكتوبر الماضي الانسحاب الكامل من الأراضي التركية يُعد خطوة مهمة وذات قيمة من حيث تسريع العملية ومواصلة فعاليتها.

وأوضح: "أوكد ضرورة أن ينهي التنظيم وكافة أذرعه وجماعاته المرتبطة به تحت مسميات أخرى أنشطتهم الإرهابية داخل البلاد وخارجها بشكل فوري، وأن يُسلّموا أسلحتهم بالكامل في أسرع وقت ممكن ودون شروط".

وأكد أن أنقرة تتابع عن كثب التطورات على الأرض بشكل كبير، وأنها تنفذ بكل حزم كل ما هو ضروري لبقاء تركيا وشعبها آمنين.

وفي 12 مايو الماضي أعلن "بي كي كي" قراره حل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وكان أوجلان دعا في نهاية فبراير إلى حل جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.

وفي 11 يوليو دمرت مجموعة من التنظيم أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية، فيما أعلن التنظيم في 26 أكتوبر بدء انسحاب عناصره المسلحة داخل تركيا إلى العراق.