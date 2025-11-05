مسئولون: وفاة 11 شخصا وإصابة أكثر من 30 في حريق بدار للمتقاعدين في البوسنة

قال مسؤولون في البوسنة والهرسك اليوم الأربعاء، إن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 30 آخرين في اندلاع حريق في دار لإقامة المتقاعدين الليلة الماضية في البلاد.

ولم يتضح على الفور السبب في الحريق الذي اندلع في الطابق السابع من المبنى الواقع في مدينة توزلا مساء الثلاثاء. وأفادت وسائل الإعلام البوسنية بأن الطوابق العليا في المجمع كان يقطنها كبار السن الذين لا يستطيعون التحرك بمفردهم أو كانوا مرضى.

وقال عمدة توزلا، زياد لوجافيتش، إن رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ كانوا من بين المصابين أيضا وأن السلطات تعقد اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء، لتقييم الوضع.

وقالت روزا كاييتس، وهي من سكان الطابق الثالث، إنها كانت على وشك النوم عندما سمعت أصوات انفجارات ورأت لهبا يتساقط من الطوابق العليا.