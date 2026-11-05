فشل مهمة إنقاذ أمريكية يعيد قمرا اصطناعيا للأبحاث إلى الأرض بعد 22 عاما في الفضاء

عاد قمر اصطناعي مخصص للأبحاث إلى الأرض، بعد فشل مهمة إنقاذ أطلقتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وقالت ناسا إن المرصد الفضائي دخل الغلاف الجوي للأرض مجددا فوق إندونيسيا يوم الأربعاء. ويعتقد أن معظم القمر الاصطناعي احترق، رغم أن "بعض مكوناته ربما تكون قد نجت من عملية الدخول مجدداً إلى الغلاف الجوي"، وفقا للوكالة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

والقمر الاصطناعي هو المرصد الفضائي غير المأهول "سويفت"، الذي كان مزودا بثلاثة تلسكوبات. وأُطلق إلى الفضاء من قاعدة كيب كانافيرال عام 2004، واستخدم منذ ذلك الحين بصورة أساسية لدراسة أقوى الانفجارات في الكون، المعروفة باسم انفجارات أشعة جاما.

وعلى الرغم من أن القمر الاصطناعي كان في حالة جيدة، فإنه خرج من مداره جزئيا بسبب عواصف مغناطيسية أرضية قوية ناجمة عن انفجارات شمسية.

ونظرا لأهمية البيانات العلمية التي يوفرها "سويفت"، قررت ناسا في وقت قصير إطلاق مهمة إنقاذ غير مسبوقة.

وفي أوائل يوليو/تموز، أُطلقت مركبة فضائية غير مأهولة مخصصة للقطر، تحمل اسم "لينك"، من جزيرة مرجانية في جزر مارشال بجنوب المحيط الهادئ، باستخدام طائرة "ستارجيزر" وصاروخ "بيجاسوس".

وطورت شركة الفضاء الأمريكية "كاتاليست سبيس" مركبة "لينك" وصنعتها لصالح ناسا، بتكلفة بلغت نحو 30 مليون دولار.

وكان من المفترض أن تقترب المركبة، التي يبلغ وزنها نحو 400 كيلوجرام ومزودة بثلاثة أذرع روبوتية وثلاثة محركات رئيسية والعديد من الأجهزة الأخرى، من القمر الاصطناعي البحثي وتعيده إلى مداره الأصلي على مدى عدة أشهر. لكن مشكلة في نظام التحكم بمركبة "لينك" أجبرت القائمين على المهمة على التخلي عن محاولة الإنقاذ.