647 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى الهند خلال 9 أشهر

• الأسمدة تستحوذ على 86% من الصادرات.. والهند ثالث أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية

• خالد أبو المكارم: السوق الهندي يمثل فرصة استراتيجية واعدة أمام الشركات المصرية

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق الصادرات المصرية إلى السوق الهندية طفرة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، إذ سجلت نحو 647 مليون دولار، مقابل 206.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 214%، وزيادة تجاوزت 440 مليون دولار.

ووفقًا لبيانات المجلس، جاءت الهند في المركز الثالث ضمن أكبر 10 دول مستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، بما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا السوق في خريطة الصادرات المصرية، والفرص الكبيرة التي يتيحها أمام الشركات العاملة بالقطاع.

وقال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن النمو الاستثنائي للصادرات المصرية إلى الهند يعكس تنامي قدرة الشركات المصرية على تلبية احتياجات الأسواق الدولية، ويؤكد أهمية السوق الهندية باعتبارها إحدى الأسواق الاستراتيجية التي يمكن البناء عليها لتحقيق مزيد من التوسع التصديري.

وأضاف أن الهند تتيح فرصًا كبيرة أمام المنتجات المصرية، خاصة في ظل تنوع احتياجاتها الصناعية، مشيرًا إلى أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الآسيوية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات المصرية والمستوردين الهنود.

الأسمدة تقود الصادرات المصرية إلى الهند بقيمة 558 مليون دولار

وأظهرت البيانات أن صادرات الأسمدة استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية إلى الهند، إذ سجلت نحو 557.9 مليون دولار، بما يمثل حوالي 86.2% من إجمالي صادرات القطاع إلى السوق الهندية.

وجاءت الكيماويات غير العضوية في المركز الثاني بقيمة 34.6 مليون دولار، تلتها منتجات البتروكيماويات بنحو 30.7 مليون دولار، ثم الكيماويات المتنوعة بقيمة 17.2 مليون دولار.

كما شملت قائمة المنتجات المصرية المصدرة إلى الهند الأحبار والدهانات، واللدائن والبلاستيك، والمواد اللاصقة، والكيماويات العضوية، والزجاج، والمطاط، والخلايا الجافة والبطاريات، والمنظفات.

وأكد أبو المكارم أن استحواذ الأسمدة على هذه النسبة الكبيرة من الصادرات يعكس أهمية هذا المنتج في العلاقات التجارية بين مصر والهند، مشيرًا إلى أن تنويع قائمة المنتجات المصدرة يمثل فرصة مهمة لزيادة قيمة الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية في السوق الهندية.

المجلس يستهدف تعزيز الشراكات التجارية مع الأسواق الآسيوية

وأشار رئيس المجلس إلى أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز الترويج للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية في الأسواق الآسيوية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم البعثات التجارية، وعقد لقاءات ثنائية بين المصدرين المصريين والمستوردين الدوليين.

وأضاف: «هدفنا هو تحويل مؤشرات النمو القوية إلى شراكات تجارية طويلة الأجل، مع العمل على توسيع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة إلى الهند، واستكشاف فرص جديدة أمام الشركات، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق للمنتجات الكيماوية والأسمدة في الأسواق العالمية».

واختتم أبو المكارم تصريحاته بالتأكيد على أن السوق الهندية تمثل أحد المحاور المهمة في خطة المجلس لتنويع الأسواق التصديرية، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في آسيا، بما يدعم استمرار نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأكد أبو المكارم، بصفته رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات موسعة لدعم حركة التجارة بين مصر والهند.